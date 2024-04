Zaskakujące wzmocnienie polskiej kadry. I to tuż przed igrzyskami

Sandra Sysojewa wystąpi w polskich barwach. Może pojechać na igrzyska

Mamy dwie świetne amazonki, które mogą być wysoko oceniane. To są Beata Stremler i Sandra Sysojewa. One jednak dopiero zaczynają w tym roku rywalizację i trzeba poczekać na to, jak się zaprezentują. Mamy komfort, bo są co najmniej cztery pary, które również będą brane pod uwagę przy ustalaniu składu olimpijskiego

- Ten koń, który tam wygra, jest uważany za jednego z najlepszych koni młodych (7-9 lat) na świecie. Z tej serii powychodzili przyszli medaliści olimpijscy . Samo zakwalifikowanie się do finału jest nie lada wyczynem, bo najlepsi profesjonaliści z najlepszymi swoimi końmi, palą się na ten występ we Frankfurcie - mówiła przed rokiem Stremler, która na co dzień mieszka w Niemczech, w rozmowie z Interia Sport.

To tylko pokazuje, jaki poziom reprezentuje 39-latka. Najpierw jednak nasza zawodniczka musi wypełnić normę MER (kryterium uprawniające do startu), ale to powinno być tylko formalnością.

Nowa zawodniczka w kadrze Polski. Pojawiły się wątpliwości, te zostały rozwiane

Analizowaliśmy - jako sztab szkoleniowy - razem z Polskim Związkiem Jeździeckim przepisy i wygląda na to, że zawodniczka będzie mogła wystąpić w naszej reprezentacji w igrzyskach olimpijskich. Zarówno koń, jak i Sandra, mają polskie obywatelstwo. By wszystko było w zgodzie z przepisami, koń musiał mieć nasze obywatelstwo przyznane do końca 2023 roku. Tu wszystkie procedury zostały dochowane

Szkoleniowiec kadry zapytany o to, co się stało, że polskie ujeżdżenie dokonało takiego skoku w ostatnich latach, odparł: - Złożyło się na to kilka rzeczy. Stworzyliśmy grupę, która jest związana z CED (Central European Dressage). Są tam kraje, z którymi współpracujemy. Na zawodach, które odbywają się blisko nas, mamy szansę na prezentację naszych zawodników przed najlepszymi sędziami na świecie. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu nasi jeźdźcy są im bardziej znani. To wszystko zaczęło się najpierw na poziomie młodzieży. To nas pociągnęło mocno do góry. Poza tym w Polsce pokazują się teraz coraz lepsze konie.