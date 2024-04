Wzniecono ogień olimpijski. To znak, że igrzyska w Paryżu coraz bliżej

We wtorek przed południem w greckiej Olimpii, kolebce starożytnych igrzysk, wzniecono ogień olimpijski. Ceremonia zapoczątkowała końcowe odliczanie do najważniejszej sportowej imprezy czterolecia, która w Paryżu rozpocznie się od 26 lipca i potrwa do 11 sierpnia. W uroczystości wzięli udział m.in.: prezydent Grecji Ekaterini Sakielaropulu, szefowa francuskiego sportu Amelie Oudea-Castera, burmistrz stolicy Francji Anne Hidalgo i władze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), z przewodniczącym Thomasem Bachem na czele.