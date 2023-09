Władimir Putin zapowiada: "MKOl upadnie". I zdradza niezwykłe dane

Władimir Putin do tej pory otwarcie nie wypowiadał się w sprawie kwestii udziału Rosji w igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Teraz postanowił to zrobić. Uznał, że upokorzenie rosyjskich sportowców samym pomysłem, by mieli startować na innych zasadach niż cała reszta świata jest tak duże, że stawia pod wielkim znakiem zapytania sam start. I zagroził Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu, że zbliża się jego koniec.