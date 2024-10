Nagrody finansowe to nie wszystko. Medalistki olimpijskie odebrały klucze do mieszkań

W poniedziałek na uroczystej gali połączonej z prezentacją głośnego projektu "polskiego miasta mistrzów olimpijskich" doszło do uroczystego wręczenia kluczy do mieszkań dla Aleksandry Mirosław, Darii Pikulik, Julii Szeremety i Klaudii Zwolińskiej. Każdej z nich poświęcono osobny kwartał w dowód uznania za dokonania podczas igrzysk w Paryżu.

Lewandowski zaskoczył swoją obecnością na uroczystości. Ważna rola snajpera Barcelony w innowacyjnym projekcie

- Może zacznę od tego - jestem bardzo dumny i szczęśliwy, że znalazłem się w tym projekcie . Nie tylko jako inwestor, ale też jako osoba, która brała i bierze czynny udział w planowaniu i wymyślaniu wszystkich rzeczy, tych sportowych. Nawet, jeśli są dyscypliny, na których mniej się znam, to podpowiadam inne osoby, które znają się lepiej niż ja na tym, co można tam zaplanować i zrobić - zaczął Lewandowski.

- Ja zawsze miałem podejście, do rzeczy, które robiłem, by nie tylko robić je z pasją. Ale też czuć w środku, że to coś fajnego. I coś, co pomoże mieszkańcom. Okolice, w których ta inwestycja powstanie, jest mi dosyć bliska - dodał.