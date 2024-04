Wielkie obawy całego świata. W tle ataki terrorystyczne i działania Rosji

Ceremonia otwarcia igrzysk w Paryżu. Coraz większe obawy świata

Plan dotyczący przeprowadzenia ceremonii otwarcia z takim przytupem narodził się kilka lat temu. Od tego czasu sytuacja na świecie uległa wielkiej zmianie . Przede wszystkim Rosja napadła na Ukrainę. Do tego mamy otwarty konflikt z Strefie Gazy. To wszystko spotęgowało ryzyko nieprzewidzianych sytuacji. Tym bardziej że w czasie obu konfliktów poznać można było niszczącą moc dronów.

Francuskie służby specjalne obawiają się nie tylko ataku arabskich terrorystów , które zdarzały się już w czasie dużych imprez sportowych, ale też prowadzenia przez Rosję wojny hybrydowej , która mogłaby mieć znaczący wpływ na igrzyska. Zagrożenia zatem są naprawdę poważne. Tym bardziej że Rosja ma swoje powody i pewnie zależy jej na tym, by jak najbardziej zepsuć święto sportu. Byłoby to jej z pewnością na rękę.

Według planu łodzie z olimpijczykami mają pokonać sześciokilometrowy odcinek rzeki. Na brzegach mają gromadzić się widzowie. To idealne miejsce do przeprowadzenia ataku , a przecież nikt tego nie chce. Można już teraz śmiało stwierdzić, że to plan, który budzi coraz poważniejsze obawy i raczej należy się nastawić na warianty zastępcze.

Ceremonia otwarcia w wiosce olimpijskiej?

Amerykanie razem ze sportowcami wyślą do Paryża aż 70 tajnych agentów , a to najlepiej świadczy o tym, jak niebezpiecznie może być w stolicy Francji.

Laurent Nunez , szef paryskiej policji, mówił na niedawnym spotkaniu z mediami, że zamiast Stade France mogłoby to być też inne miejsce. Wielu sugeruje, że w związku z narastającym zagrożeniem pod uwagę jest brany wariant w skali mikro, który mógłby być przeprowadzony w wiosce olimpijskiej. Miałoby to format protokołu .

Co do pierwszej wersji, to na razie wyraźnie zmniejszono liczbę widzów. Zamiast miliona zgromadzonych na brzegach Sekwany ma ich być około 325 tysięcy. To i tak olbrzymia liczba. W całym kraju porządku w czasie igrzysk ma strzec 45 tysięcy policjantów i żołnierzy, a także posiłki z innych krajów, w tym także z Polski.