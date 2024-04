Wielki sukces reprezentantki Polski. Mamy kolejną kwalifikację olimpijską

Po pierwszym dniu turnieju w Baku nie mieliśmy zbyt wielu powodów do radości. Do decydującej fazy zmagań dotarł tylko Geworg Sahakjan , który jednak w walce o olimpijską przepustkę przegrał przy remisie 3:3 z Francuzem Mamadassą Syllą i niestety nie wykorzystał swojej szansy.

Kolejna olimpijska kwalifikacja dla Polski!

Co prawda Polki walczyły ze zmiennym szczęściem i do decydującego pojedynku zdołała zakwalifikować się tylko Chołuj, ale zawodniczka z Białogardu pokazała, że ma ogromny talent i jeszcze większe serce do walki. W decydującym starciu w Adelą Hanzlickovą do ostatnich sekund pojedynku nie mogła być pewna zwycięstwa, ale w samej końcówce udało jej się przeprowadzić akcję, dającą wygraną 3:2 i wymarzony awans na igrzyska w Paryżu!