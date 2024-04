Wielki sukces Polki i to tuż przed igrzyskami. Długo na to pracowała

Roksana Słupek doskonale radzi sobie w tegorocznym sezonie triathlonowym. Polka zaskoczyła podczas zawodów w chińskim Chengdu, gdzie zajęła trzecie miejsce ze stratą 57 sekund do prowadzącej Szwajcarki Julie Derron. 25-letnia Polka pokazała, że czuje się mocna w przed igrzyskami i być może niedługo uda jej się zdobyć kwalifikację na tę imprezę.

Roksana Słupek w drodze na igrzyska

Polski triathlon wstaje z kolan?

Jak na razie wygląda na to, że forma Polki rośnie i w tym sezonie może wystrzelić. Przed Roksaną Słupek spore wyzwanie, bo walka o igrzyska wciąż trwa. Do rozpoczęcia zawodów zostało mniej niż 100 dni i we wszystkich dyscyplinach trwa walka o punkty. Zdeterminowane są również konkurentki Słupek, które, tak jak ona, szykowały formę na historyczny sezon. Pozostaje kibicować Polce i liczyć, że uda jej się spełnić marzenie o starcie w Paryżu.