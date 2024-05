Wielki sukces Polek w Pucharze Świata. Taki wynik tuż przed igrzyskami

Sukces polskich kajakarek. Dobry prognostyk przed igrzyskami

Na półmetku rywalizacji Polki (Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol i Dominika Putto) były na piątym miejscu i nic nie wskazywało na to, że uda im się dobrnąć do podium. Pod koniec jednak zupełnie wystrzeliły i straciły do prowadzących Niemek jedynie 0,34 sekundy. Druga polska osada w składzie Martyna Klatt, Sandra Ostrowska, Julia Olszewska, Helena Wiśniewska zajęła szóstą pozycję.