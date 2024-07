Jak czytamy w "The New York Times", igrzyska olimpijskie w Paryżu mają "przebić" te rozgrywane trzy lata temu w japońskim Tokio, co oznacza, że będą najgorętsze w historii. Z raportu Brytyjskiego Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Sportu i australijskiej organizacji ekologicznej Frontrunners wynika, że średnia temperatura wyniesie ok. 12 stopni Celsjusza więcej niż sto lat temu, gdy igrzyska po raz ostatni gościły w stolicy Francji. Niechlubnym rekordzistą w tym zestawieniu jest Tokio z 2021 roku.