Lacrosse było uprawiane przez Indian zwłaszcza wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej od niepamiętnych czasów. Już pierwsi osadnicy europejscy donosili, że całe wioski indiańskie brały udział w rywalizacji o niezwykle widowiskowym i prestiżowym charakterze. W Muzeum Irokezów w stanie Nowy Jork zachowały się pamiątki po meczach lacrosse rozgrywanych przez Ligą Irokeską jeszcze w XVII wieku - grali w tę grę Huroni, Mohawkowie, Mohikanie, Oneidowie czy Odżibwowie. Drużyny indiańskie liczyły nawet po kilkaset ludzi, a boiska nie miały granic i do gry służyła w zasadzie cała okolica. Bramki wytyczały skały czy drzewa, a grano piłką ze skóry wapiti.

No i wreszcie całe plemiona indiańskie zawzięcie obstawiały wyniki meczu. Bukmacherka obejmowała broń, odzież, zapasy, biżuterię, więc lacrosse uznano za hazard.

Lacrosse - indiański podstęp Pontiaca

Jean de Brébeuf w 1637 roku opisał mecz Huronów na terenie dzisiejszej kanadyjskiej prowincji Ontario i nadal temu sportowi nazwę "la crosse". Gra została zakazana po tym, jak w 1763 roku Indianie wodza Ottawów, Pontiaca wykorzystali ją jako podstęp, by zdobyć fort Anglików - udając mecz, zbliżyli się do niego bez przeszkód, pokonali ogromny teren, po czym odrzucili rakiety i wyjęli broń.

W lacrosse gra się bowiem rakietami, którymi wbija się piłkę do siatki.

Stany Zjednoczone ze wszelkich sił dążyły do wprowadzenia lacrosse do programu olimpijskiego, jako że jest to sport uważany za "rdzennie amerykański". Amerykański komitet olimpijski chce w ten sposób zrobić ukłon wobec plemion indiańskich, które przez ostatnie kilkaset lat były eksterminowane w Ameryce. Lacrosse olimpijski ma być częścią pojednania z Indianami.