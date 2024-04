Od 1996 roku Amerykanie nieprzerwanie wygrywają turniej olimpijski w koszykówce. Ich hegemonia w ostatnich latach została jednak poważnie zagrożona. Wiele gwiazd rezygnuje z gry dla reprezentacji, priorytetowo traktując rozgrywki NBA. Doprowadziło to do osłabienia kadry, która nie budzi już wśród rywali takiego postrachu.

Podczas ostatnich mistrzostw świata Amerykanie nie sięgnęli nawet po medal - zajęli dopiero czwarte miejsce. W półfinale przegrali z Niemcami 111:113, a w starciu o trzecie miejsce lepsza od nich okazała się Kanada. Podrażniło to ambicję koszykarzy ze Stanów Zjednoczonych. To nie jedyna ich wpadka. W lutym podczas kwalifikacji do AmeriCup USA sensacyjnie przegrało z Kubą. Wynik 67:81 był prawdziwą kompromitacją. Wygląda na to, że po niej nastąpiła reakcja.