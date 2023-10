Wielka nieobecna na sesji MKOl. Tajemnicza absencja Isinbajewej

Nie jestem i nigdy nie byłam w służbie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Tak jak nigdy nie byłam deputowaną do Dumy Państwowej ani członkinią żadnej partii. Moim powołaniem jest sport

Jej wolta sprawiła, że utrzymała stanowisko w Komisji Zawodniczej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, co akurat w Rosji wywołało furię .

Tajemnicza absencja Isinbajewej na posiedzeniu MKOl

MKOl zebrał się na szczycie w Bombaju, gdzie, według pierwotnych spekulacji, miały zapaść decyzje co dalej ze starem Rosjan w Paryżu. Jednak w tygodniu poprzedzającym zjazd Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznał, że Rosja złamała Kartę Olimpijską, akceptując organizacje sportowe w Ludowych Republikach Ługańskiej, Donieckiej, Chersońskiej i Zaporoskiej i zawiesił tamtejszy komitet olimpijski, co praktycznie przekreśla szansę uczestnictwa Rosjan w igrzyskach w Paryżu. Choć nie zamyka drogi poszczególnym zawodnikom do startów pod neutralną flagą, ale temat wydaje się bardzo złożony.