Wielka awantura o hidżaby kobiet na igrzyskach. Do akcji wkracza ONZ

Organizatorzy igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku kategorycznie nie godzą się na używanie przez francuskie zawodniczki wyznania muzułmańskiego nakryć głowy zgodnych z ich wiarą. To miałoby zakłócić zasadę sekularyzmu, rozdziału religii od państwa i świeckości igrzysk olimpijskich. To jednak wywołuje protesty tak wielkie, że do akcji wkroczyła Organizacja Narodów Zjednoczonych.