Warto było wstać o 4:00! Brawo Polki, sensacja w walce o igrzyska

Odbywający się w Japonii turniej to ostatnia faza walki o przepustki na IO . Do niej nasze reprezentantki musiały się najpierw przedrzeć, pokonując we wcześniejszej fazie Koreę Południową, Meksyk i Tajwan . Przed własną publicznością, w grudniu wypadły obiecująco - nie tylko wygrały komplet spotkań, ale strzeliły w nich aż 19 goli, tracąc ledwie jednego. Bardzo dobrze spisywała się też nasza bramkarka, Martyna Sass .

Waleczne "Biało-Czerwone". Dwukrotnie odrabiały straty

Pierwsze minuty pokazały, że "Biało-Czerwone" podeszły do rywalizacji bez respektu dla rywalek. Starcie było wyrównane, a przewaga strzałów - po naszej stronie. Niestety, w 17. minucie Hu Jiayi pokonała naszą bramkarkę i dała faworytkom prowadzenie. Te jednak nie cieszyły się długo - jeszcze w pierwszej tercji do wyrównania doprowadziła Anna Kot .

W drugiej odsłonie zaznaczyła się delikatna przewaga Chinek, z której jednak niewiele wynikało. Trzecia za to... trzecia była chaosem. Sypały się kary (po cztery dla każdej ze stron), oba zespoły dużo ryzykowały, chcąc przechylić szalę na swoją stronę. Tak się jednak nie stało - co prawda prowadzenie 2:1 dała rywalkom w przewadze Fang Xin, ale niespełna trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu odpowiedziała Maja Brzezinska. Doszło do dogrywki, co już samo w sobie było sensacją.