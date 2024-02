Po dwóch latach Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) uznał, że Walijewa naruszyła przepisy antydopingowe i ukarano ją czteroletnią dyskwalifikacją . Orzekający nie dali wiary słowom nastolatki, która tłumaczyła, że przed igrzyskami przez kilka dni zajadała się deserem truskawkowym przygotowanym przez dziadka, który to zażywa trimetazydynę i używa jednego noża i do krojenia owoców i do przekrajania tabletek, i właśnie w taki sposób niedozwolona substancja mogła dostać się do jej organizmu.