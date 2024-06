Walczy o polski paszport i... nagle potworny cios. Białoruś niszczy jej karierę

Białorusinka Anastazja Walkiewicz nie jest jeszcze postacią rozpoznawalną. Ale zamierza to zmienić - stara się o polski paszport i chce wystartować w igrzyskach olimpijskich. Zdążyła nawet wywalczyć przepustkę do Paryża. Radość nie trwała jednak długo. Okazało się, że do stolicy Francji nie poleci - jej kwalifikację zablokowały władze białoruskiego sportu. Dlaczego? Na to pytanie nie ma oficjalnej odpowiedzi. Jest natomiast nieoficjalna.