W tych miastach w Polsce chcą zorganizować igrzyska. Nitras ujawnia plan

"Przygotowujemy transparentną strategię organizacji igrzysk olimpijskich. Musimy przekonać Polaków, że idea tej imprezy zmierza do sukcesu sportowego, ale też do modernizacji kraju. Symbolem powinna być Warszawa " - mówił podczas konferencji prasowej Sławomir Nitras.

Sławomir Nitras wyznaczył, jakie miasta współtworzyłyby igrzyska

Podkreślił, że chciałby, by projekt był ogólnonarodowy przedstawiał transparentnie wszystkie wyliczenia, zachowując dzięki temu odpowiednią przejrzystość. Choć Warszawa miałaby być punktem centralnym, to inne polskie miasta również miałyby mieć swój współudział. Nitras wymienił m.in. Poznań.

Sławomir Nitras: "Nie wyobrażam sobie"

"My to zadanie potraktowaliśmy bardzo poważnie. To będzie mapa drogowa co powinniśmy zrobić, wydając pieniądze na sport każdego roku. Niezależnie czy zostaniemy gospodarzem igrzysk" - wyjaśnił i dodał, że Polska będzie kierowała się podobnymi strategiami, jakie stosowały Paryż, Los Angeles i Brisbane.