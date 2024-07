W grudniu ubiegłego Międzynarodowy Komitet Olimpijski pozwolił reprezentantom Rosji i Białorusi na występ w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Decyzja związku była zaskoczeniem dla wielu krajów. Zresztą sami Rosjanie nie kryli oburzenia. W komunikacie zaznaczono bowiem, że jeśli zawodnicy pochodzący ze wspomnianych dwóch państw chcą rywalizować o medale, muszą spełnić kilka rygorystycznych wymagań związanych ze statusem neutralnego sportowca. To wiąże się między innymi z brakiem przynależności do klubów wspieranych przez resorty siłowe oraz brakiem poparcia dla inwazji na Ukrainę.

W Rosji nawoływano do bojkotu imprezy. Ostatecznie część zawodników uda się do Francji, jednakże po szczegółowej weryfikacji, nie będą stanowili licznej grupy. Ponadto w kraju zatroszczono się o tych, co nie będą startowali w Paryżu.