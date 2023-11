W Rosji aż wrze. Po tych słowach puszczają hamulce. "Szantaż"

Pod koniec października MKOl wysłał ostrzeżenie do narodowych komitetów olimpijskich, w którym dyplomatycznie poprosił je, aby nie brały udziału w Igrzyskach Przyjaźni w Rosji. To jawny szantaż. Do tej pory nikomu bezpośrednio nie grożono surowymi sankcjami, ale między wierszami można wyczytać możliwą karę. konflikt między Rosją a MKOl-em tylko się zaostrza. Możemy albo poddać się łasce tych, którzy nas nie lubią, albo walczyć o prawo do zachowania naszego sportu. Oczywiście ta walka będzie trudna i długa, ale biorąc pod uwagę to, jak zmienia się świat, nasze szanse na zwycięstwo są ogromne

~ Michaił Czesalin w serwisie championat.com