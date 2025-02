W końcu sprawiedliwość dla Polki. Odebrano jej szansę na medal, przyszła kara

Liliana Lewińska to wielka nadzieja polskiej gimnastyki artystycznej. Kiedy próbowała zakwalifikować się na igrzyska olimpijskie, miała tylko 15 lat, a na parkiecie pokazała cały wachlarz swoich umiejętności. Do Paryża jednak nie pojechała przez kontrowersyjną decyzję sędzi z Cypru. W końcu jednak doszło do rozwiązania sprawy - sędzia i inne osoby biorące udział w wątpliwym procederze zostały ukarane. To nie odda jednak Lewińskiej szans na medal...