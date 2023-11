Ukraińska gimnastyczka przerywa milczenie. Najpierw "razy" w Polaków, a teraz taki wpis

Lotem błyskawicy na jej słowa zareagowała Ukraińska Federacja Gimnastyczna, która przeprosiła Polaków i zapowiedziała wyciągnięcie wobec Nikołczenko konsekwencji. Okazały się one bardzo dotkliwe, bowiem młodą sportsmenkę wykluczono z kadry narodowej. Nie pomogły nawet przeprosiny, które opublikowała niedługo po tym, jak sprawa zyskała rozgłos. "Przeżyłem załamanie psychiczne. To była emocjonalna sytuacyjna, której żałuję. Nie chciałam nikogo urazić. Proszę, nie bierzcie tego do siebie. To nie ja to powiedziałem, przemówiły emocje we mnie. Przepraszam" - pisała.