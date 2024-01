Ukraińscy sportowcy protestują. Chodzi o igrzyska w Paryżu. "Dopuszcza się zawodników z krajów terrorystycznych"

Temat ewentualnego startu Rosjan i Białorusinów jest głośny od miesięcy. Tuż po ataku na Ukrainę zawodnicy z obu państw byli masowo wykluczani przez kolejne federacje sportowe, jednak z biegiem czasu część z nich zdecydowała się przywrócić ich do rywalizacji . Im jednak mniej czasu pozostaje do paryskich igrzysk, tym więcej zaczęto mówić na temat konieczności podjęcia ostatecznych decyzji dotyczących występu reprezentantów Rosji i Białorusi w Paryżu.

W Rosji tamtejsze władze sportowe "zasugerowały" tym, którzy spełniają wymogi MKOl, by zastanowili się, czy chcą na pewno jechać do Paryża. Są jednak i tacy, którzy i tak dobrowolnie rezygnują z występu - pływak Kliment Kolesnikow stwierdził, że z zasady odrzuca olimpijskie warunki i we Francji nie wystąpi.