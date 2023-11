Przeżyłam załamanie psychiczne. Pojawia się stres i bez mojej zgody wpływa na mnie w tak tak agresywny sposób. To była emocja sytuacyjna, której żałuję, nie chciałem nikogo urazić. Proszę, nie bierzcie tego do siebie. To nie ja to powiedziałem, to emocje we mnie. Przepraszam

~ Włada Nikołczenko