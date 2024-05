Ukraińcy dostali zakaz. To może zakłócić przebieg igrzysk w Paryżu

Chociaż nadal nie wszystko jest jasne, to już niemal pewne, że na igrzyskach w Paryżu zobaczymy sportowców z Rosji i Białorusi. Co prawda wystąpią w neutralnych barwach, ale w kontekście ich postrzegania przez Ukraińców niewiele to zmienia. Reprezentanci Ukrainy dostali zresztą rygorystyczne wytyczne dotyczące kontaktów z zawodnikami z tych dwóch krajów, co może mieć wpływ na przebieg całych igrzysk.