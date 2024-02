Wiele wskazywało na to, że Rosjanie i Białorusini nie wezmą udziału w XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich, które odbędą się latem w Paryżu. Ostatecznie jednak Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął decyzję o dopuszczeniu zawodników z tych krajów do rywalizacji pod tak zwaną neutralną flagą . Aby wystąpić w stolicy Francji rosyjscy i białoruscy, sportowcy musieli jednak spełnić szereg wymagań i warunków. Jednym z nich było niewspieranie działań Władimira Putina i jego wojsk na terenie kraju naszych wschodnich sąsiadów. Zdaniem Ukrainy wielu zawodników nie spełniło tego wymogu, przez co nie powinni oni dostać zielonego światła na występ w Paryżu.