Uderza w Trumpa po decyzji MKOl. "Anulował kartkę, a teraz to. Wciąż mu mało"

Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował we wtorek, że znosi tymczasowo decyzję o zawieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, która obowiązywała od blisko 3 lat. MKOl przekonuje, że nadal potępia decyzję o rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale rezygnacja rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego z przejęcia regionalnych organizacji sportowych na okupowanych obwodach w Ukrainie zamyka temat. Rosyjscy sportowcy nie będą też weryfikowani pod kątem ich poglądów politycznych. - To niebywały skandal - mówi nam Andrzej Person, wieloletni rzecznik PKOl.

"Putin będzie chodził dumny"

- W pełni zgadzam się z ministrem Jakubem Rutnickim, że Polska nie może się pod tym podpisać. Bo ta decyzja MKOl oznacza, że Rosjanie mogą przyjechać na zawody do Polski. Czy ktoś sobie to wyobraża? Dobrze, że są tacy ludzie, jak nasz wybitny ongiś lekkoatleta Tomasz Majewski, którzy mówią "nie". Dopóki jest wojna, dopóki Rosjanie mordują Ukraińców, zabijają cywilów, w tym dzieci, to nie może być mowy o wpuszczeniu ich na sportowe areny - stwierdza kategorycznie Person.

Wieloletni działacz PKOl zauważa, że nie można w tym przypadku oddzielać sportu od polityki. - Sportowcy z Rosji są częścią tego zbrodniczego systemu, dlatego nie powinno się akceptować ani ich, ani tej decyzji. Łatwo sobie wyobrazić, że teraz każdy medal będzie fetowany na Kremlu, że prezydent Putin będzie chodził dumny z faktu, że Rosjanie biją innych. To wszystko będzie miało swój podtekst. Aż dziw bierze, że MKOl tego nie rozumie - zauważa nasz rozmówca.

Polska straci na decyzji MKOl ws. Rosjan

Person obawia się teraz tego, że jeśli Polska się postawi, to tylko na tym straci. - Znikają dolegliwości dla Rosjan, pojawią się dla innych. Jeśli my odmówimy wpuszczenia Rosjan do Polski, to pewnie skończy się to tak, że zabiorą nam jedną, czy drugą imprezę. To my zostaniemy ukarani za to, że Rosja prowadzi wojnę. Jedno jest pewne, po tej decyzji MKOl już nie dziwię się temu, co dzieje się w PKOl. Ryba psuje się od głowy. PKOl to ogon, gdzie dalej jest pan Piesiewicz i przynosi wstyd polskiemu ruchowi olimpijskiemu - wyrokuje Person.

Głośno o tym, że za decyzją MKOl stoi życzenie prezydenta USA Donalda Trumpa o chęci goszczenia Rosjan i Białorusinów na igrzyskach w Los Angeles. - To jest następy problem. Pan Trump mógłby się w zasadzie ogłosić Papieżem i szefem MKOl, bo szefem FIFA już jest. Anulował czerwoną kartkę dla piłkarza ze Stanów, a teraz to. Wciąż mu mało. Takie działania, że on coś ustala z Infantino za naszymi plecami źle się kojarzą. Teraz dodatkowo rozbija się ruch olimpijski - ocenia ekspert.

MKOl szukał pretekstu. "Postawić się, jak prezes Kulesza"

Person skłania się do refleksji, że właściwie MKOl od jakiegoś czasu tylko szukał pretekstu, żeby podjąć taką decyzję, jak ta, którą właśnie podjął. - To niebezpieczny krok. Co mają o tym myśleć Ukraińcy? Jak oni mają ścigać się z Rosjanami na zawodach, kiedy na froncie dzieją się straszne rzeczy. MKOl szukał jednak sposobu, by otworzyć drzwi dla Rosjan. Dla mnie to jasne, odkąd na zimowych igrzyskach olimpijskich wyrzucono chłopaka z Ukrainy za to, że na kasku umieścił zdjęcia zamordowanych kolegów sportowców.

- To, co się dzieje, to kwestia braku przyzwoitości. Mam tylko nadzieję, że teraz w Polsce zrobimy to, co kiedyś prezes PZPN Cezary Kulesza. Przypomnę, że postawił się przed barażem o mundial, ryzykując, że nas wyrzucą. Tak się jednak nie stało i Kulesza wtedy na tej decyzji wygrał. Teraz czas na innych, nie możemy wpuścić Rosjan do Polski - kwituje Person.

Władimir Putin IMAGO/Vyacheslav Prokofyev/Imago Stock and People/East News East News

Władysław Heraskiewicz w kasku, który wywołał ogromne poruszenie na igrzyskach TIZIANA FABI AFP

Kirsty Coventry, przewodnicząca MKOl Aris Messinis AFP





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