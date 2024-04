Tylko jedna szansa dla Polaków. Będzie rzeźnia na Bahamach. "Nigdy tak nie było"

Polska wywalczyła w Antalyi kwalifikację olimpijską w rywalizacji w chodzie sportowym w maratońskiej sztafecie mieszanej. Przepustkę na igrzyska do Paryża (26 lipca - 11 sierpnia) zdobyli Katarzyna Zdziebło i Dawid Tomala. To bilet dla kraju, a o składzie w tej konkurencji zadecyduje Polski Związek Lekkiej Atletyki. Co ciekawe, to były jedyne zawody, na których można było zdobyć kwalifikację olimpijską. Na początku maja na Bahamach (4-5 maja) to samo będzie czekało sztafety 4x100 i 4x400 metrów kobiet i mężczyzn.