To tam odbędą się igrzyska, wszystko jasne. Wielki powrót po 32 latach

Oto gospodarze zimowych igrzysk. Alpy Francuskie 2030, Salt Lake City 2034

- Komisja ds. Przyszłych Gospodarzy jest przekonana, że ci dwaj preferowani gospodarze stanowią wielką szansę na udane i zrównoważone zimowe igrzyska olimpijskie. Oba projekty przyniosłyby korzyści gospodarcze i środowiskowe dla społeczności, opierając się na ich dotychczasowym doświadczeniu w organizacji międzynarodowych zawodów sportów zimowych. To są dwa bardzo różne projekty, które wyraźnie pokazują, że nie ma jednego uniwersalnego modelu organizacji igrzysk olimpijskich i paralimpijskich - powiedział Stoss w oficjalnym komunikacie.

"Jeszcze jeden krok! W październiku 2017 r. utworzono komitet, w grudniu 2018 r. amerykański związek wybrał nas do złożenia kandydatury, a 24 lipca odbędzie się głosowanie członków MKOL-u" - czytamy we wpisie konta kandydatury Salt Lake City na platformie X. Przypomnijmy, że to miasto organizowało zimowe IO w 2002 roku. Polska zdobyła wtedy dwa medale - Adam Małysz wywalczył brąz na normalnej skoczni i srebro na dużej.