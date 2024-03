W środę Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) podała do publicznej wiadomości, że dopuści zawodników z Rosji i Białorusi do rywalizacji w nadchodzących igrzyskach olimpijskich w Paryżu pod flagą neutralną. Było to niejako potwierdzeniem grudniowej decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Aryna Sabalenka powalczy więc o złoty medal w stolicy Francji. Już w styczniu komentowała zapalenie zielonego światła do wzięcia udziału w zawodach. - Nie mogę się ich doczekać - mówiła wtedy.