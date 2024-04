To już oficjalne. Rosjanie zbojkotowali igrzyska w Paryżu. Będzie gorąco

W grudniu 2023 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął zaskakującą decyzję . Rosjanie i Białorusini dostali zielone światło na wyjazd do Paryża. Ich występ będzie jednak obwarowany specjalnymi restrykcjami . Wystąpią bez narodowych symboli, pod neutralną flagą i tylko, jeśli spełnią kryteria neutralności.

Bojkot Rosjan, to już koniec

Jak przekazał prezes Europejskiej Federacji Szermierczej Giorgio Scarso zawodnicy z Rosji i Białorusi, którzy byli uprawnieni do startu i spełniali kryterium neutralności, nie przystąpili do europejskich kwalifikacji .

"Niestety nie będzie rosyjskich ani białoruskich sportowców. Termin zapisów minął. Przyczyna ich nieobecności nie jest znana , nie było żadnego oficjalnego oświadczenia czy pisma, które by to wyjaśniało" - przekazał Scarso.

Gromy z Rosji, nie chcą podziałów

Już wcześniej jednak z samej Rosji napływały głosy, że jeśli zacznie się selekcja szermierzy, którzy będą mogli uzyskać status neutralny, to oni nie zamierzają brać w tym udziału. Mocno podkreślał to Stanisław Pozdniakow, prezes tamtejszego komitetu olimpijskiego, a w przeszłości znakomity szermierz.

Zapewne fakt, że spora grupa Rosjan, w związku z powiązaniami w resortami siłowymi, nie miała szans na uzyskanie neutralnego statusu, uznano, że nie ma sensu wysyłać resztę na turniej kwalifikacyjny. I zwyczajnie go zbojkotowano. To jednak rodzi pytanie, co z resztą dyscyplin, bo w zapasach np. tych kwalifikacji Rosjanie i Białorusini wywalczyli sporo, ale w wielu innych dyscyplinach albo nie są dopuszczani, albo sami bojkotują udział. Czy w związku z tym nie zapadnie decyzja, żeby odpuścić całkowicie igrzyska w Paryżu?