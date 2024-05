W grudniu 2023 roku MKOl dopuścił do startu w paryskich igrzyskach olimpijskich Rosjan i Białorusinów . Zgoda nie dotyczy gier zespołowych. I obwarowana jest surowymi warunkami dotyczącymi symboli narodowych. Flagi, emblematy i hymny - o tym nie ma mowy.

Warunkiem startu w igrzyskach jest również "status neutralności". Sportowcy nie mogą być powiązani z resortami siłowymi oraz podmiotami o charakterze wojskowym . Tymczasem Witalina Bacaraszkina pozostaje porucznikiem Gwardii Rosyjskiej. To oznacza, że o występie w Paryżu może zapomnieć.

Bacaraszkina ofiarą rosyjskiej propagandy. W Paryżu nie powalczy o trzecie złoto

Media zwracają uwagę, że Bacaraszkina miała bardzo niewielkie szanse na wyjazd do Paryża. Służy w jednostce, która na co dzień stacjonuje na Krymie, co kremlowskiej służby wielokrotnie wykorzystywały propagandowo. Ukraiński półwysep został przez Rosjan bezprawnie zaanektowany już w 2014 roku.