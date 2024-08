To dlatego Polska stara się o igrzyska. Sławomir Nitras ujawnia prawdziwy cel

Sławomir Nitras ujawnił prawdziwy cel

"Przykład wielu miast: Barcelony, Calgary, Londynu czy teraz Paryża pokazuje, że igrzyska są impulsem rozwojowym. To moment wzmożenia mobilizacji społecznej. To był ogromny impuls dla francuskiej gospodarki, rozwoju czy francuskiego modelu społecznego. Wydaje mi się, że Polska mogłaby pokazać w świecie, że jest krajem wysoko rozwiniętym " - tłumaczył Sławomir Nitras.

Sławomir Nitras o kosztach igrzysk

"Ta mobilizacja społeczna, o której mówiłem, sprawia, że wszystko idzie łatwiej - budowa dróg, lotnisk, reformy społeczne, rozwój infrastruktury... Na pewno igrzyska nie odbywałyby się w jednym miejscu, więc to też szansa dla lotnisk regionalnych czy kolei (...). My i tak musimy to wszystko zrobić, cywilizacyjnie podnosić Polskę, a igrzyska są już tylko takim zwieńczeniem. Ważne jest, żeby Polacy byli do tego przekonani, żebyśmy im tego nie narzucali, tylko żeby była to decyzja społeczeństwa, które powie: tak, pokażmy światu, że nas na to stać" - tłumaczył na antenie szef resortu sportu i turystyki.