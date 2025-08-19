To byłby szok, Watykan myślał o igrzyskach. Wszystko rozpoczął Jan Paweł II

Watykan, wbrew pozorom, nie jest pustynią sportową. Państwo leżące na Półwyspie Apenińskim ma choćby własną reprezentację piłkarską. Nie należy ona jednak do FIFA i UEFA, więc jedynie rozgrywa spotkania towarzyskie. Poważniej zrobiło się w kolarstwie. Kilka występów w szosowych mistrzostwach świata ma Rien Schuurhuis. 43-latek pochodzący z Holandii ścigał się w żółto-białych barwach w trzech ostatnich edycjach globalnego czempionatu. Sukcesów nie odniósł, ale zrobiło się o nim głośno.

Jeszcze większe poruszenie wywołały słowa ojca Melchora Sancheza de Toca. Szef tamtejszego departamentu sportu w 2019 roku odważnie zaczął rozważać na temat igrzysk olimpijskich. "To wydaje się realne, choć trzeba jeszcze rozwiązać problemy natury prawnej. Musimy rozproszyć jeszcze kilka chmur" - przekazał między innymi dla francuskiego portalu "francsjeux.com". Celem był wylot małej grupki na najważniejszą imprezę czterolecia w Paryżu. Ostatecznie nie został on zrealizowany, co nie zmienia faktu, że w przyszłości temat może wrócić ze zdwojoną siłą.

Wbrew pozorom Watykan nie narzeka na brak sportowców. "Uprawiamy piłkę nożną, taekwondo, krykiet. Mając pięć czy sześć federacji poszczególnych dyscyplin sportowych, moglibyśmy powołać własny komitet olimpijski. I pewnego dnia defilować podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich" - rozmarzył się duchowny, cytowany przez PAP. "Watykan nie jest państwem jak każde inne. Aktualnie ma 600 obywateli i 823 mieszkańców. Stworzenie w tych okolicznościach reprezentacji jest oczywiście wyzwaniem, ale wyzwaniem interesującym, ponieważ trzeba będzie się wykazać kreatywnością" - dodał.

To Jan Paweł II zapoczątkował poważny sport w Watykanie. Było o tym głośno

Na koniec warto zaznaczyć, że te słowa nie zostałyby wypowiedziane, gdyby nie Jan Paweł II. Polak na rok przed śmiercią utworzył departament sportu. "Wyraził wówczas nadzieję, że nowa jednostka będzie pracowała na rzecz 'promocji sportu jako części kultury i nieodłącznego elementu rozwoju człowieka w służbie pokoju i braterstwa'" - tak o tym ważnym wydarzeniu dla całego regionu pisał portal "vaticannews.va".

Karol Wojtyła zrobił to nie bez powodu. Sport był wielką miłością papieża pochodzącego z Wadowic. Prywatnie kibicował Cracovii, poza tym gościł w stolicy apostolskiej mnóstwo gwiazd. Ostatnio przytaczaliśmy na łamach Interia Sport historię ze Zbigniewem Bońkiem. "No, to kto jest najbardziej znanym Polakiem we Włoszech. Ojciec czy ja?" - rzucił wtedy w stronę Jana Pawła II popularny "Zibi".

Mija 20 lat od śmierci Jana Pawła II AFP

Watykan ANDREJ ISAKOVIC AFP

Watykan ANDREJ ISAKOVIC AFP

Kraków, ul. Franciszkanska 3 w 19. rocznicę śmierci Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II Beata Zawrzel Reporter