Tajny plan Andrzeja Dudy i... opóźniony nowy rząd? W tle igrzyska w Polsce

11 grudnia, a więc już w najbliższy poniedziałek, Mateusz Morawiecki, któremu powierzona została jakiś czas temu misja tworzenia nowego rządu po październikowych wyborach, wygłosi swoje expose i wszystko wskazuje na to, że będzie to łabędzi śpiew jego działalności w roli premiera, bowiem praktycznie na pewno nie uzyska on wotum zaufania - musiałby wydarzyć się polityczny cud, a na to się nie zanosi.