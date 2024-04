Szymon Marciniak pominięty przez FIFA. Nie pojedzie na wielką imprezę

Igrzyska nie dla Marciniaka. FIFA pominęła polskiego arbitra

FIFA rozesłała już nominacje do zainteresowanych prowadzeniem meczów podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wśród nich zabrakło tym razem Polaka , co na pierwszy rzut oka może mocno dziwić. Nie tylko 43-latek został pominięty. Okazji na pracę w Paryżu nie będą mieli również m.in. Daniele Orsato, Danny Makkelie, czy Anthony Taylor. Jako pierwszy poinformował o tym Rafał Rostkowski z redakcji "TVP Sport".

Topowi sędziowie nie jadą do Paryża. Igrzyska jako "turniej niższej rangi"

Czy to poważny cios? Z jednej strony tak. Jakby się jednak dłużej zastanowić, ma on logiczne podstawy. Turniej olimpijski w piłce nożnej ma dużo niższą rangę od zawodów olimpijskich w innych dyscyplinach. Udział w nim biorą zespoły do lat 23. które mogą posiadać w kadrze trzech starszych zawodników. Właśnie dlatego FIFA z nominacjami zadziałała, według podobnych kryteriów jak na mistrzostwa świata do lat 17 czy mundiale do lat 20 - na igrzyska nie jedzie "elita".