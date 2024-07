Szybkie 4:0 dla Polki, kapitalny bój 20-latki z faworytką. Decydowała dogrywka

Alicja Klasik w tym roku skończyła 20 lat, już sam awans do turnieju olimpijskiego był dla niej ogromnym wyróżnieniem. W całej stawce jest niemal najmłodsza, ustępuje tu jedynie Kanadyjce. W 1/16 finału turnieju szpadzistek wylosowała piątą w światowym rankingu Włoszkę Giulię Rizzi, sama jest w nim 40. I pewnie większych szans jej nie dawano, a stoczyła kapitalny bój, w którym w połowie drugiej rundy prowadziła 4:0, a w samej końcówce przegrywała. Doprowadziła do dogrywki, w niej zadała trafienie. Odpadła za to Martyna Swatowska-Wenglarczyk.