Na bezkompromisową ofertę zdecydował się czeski magazyn "Reflex". W reakcji na dopuszczenie Rosjan do udziału w przyszłorocznych igrzyskach, "zaprojektował" dla nich stroje narodowe. W przedstawionym prospekcie każdy komplet splamiony jest krwią. To oczywiste nawiązanie do wojny na Ukrainie, tocznej od blisko dwóch lat po zbrodniczej napaści na wolny kraj wojsk Federacji Rosyjskiej.