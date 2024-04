Stało się, kolejni Rosjanie wycofani z igrzysk. To pachnie bojkotem

Rosyjscy szermierze wycofują się z igrzysk. To kolejny krok

- Żaden z naszych szpadzistów nie pojedzie na igrzyska olimpijskie. Co prawda startujemy w Pucharze Świata i Grand Prix, ale głównie po to, by przygotować się do igrzysk przyjaźni - oznajmił szef rosyjskiej federacji szermierki Ilgar Mamiedow.