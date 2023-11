Skandaliczne słowa o Polsce. Ukraińska gwiazda ukarana, minister potwierdza

Ukraińska zawodniczka Włada Nikołczenko wyrzucona z reprezentacji za skandaliczne słowa o Polsce

Sama Włada Nikołczenko także zdecydowała się przeprosić za swoje słowa. - Przeżyłam załamanie psychiczne. To była emocjonalna sytuacyjna, której żałuję. Nie chciałam nikogo urazić. Proszę, nie bierzcie tego do siebie. To nie ja to powiedziałem, przemówiły emocje we mnie. Przepraszam - stwierdziła.