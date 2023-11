Nie milkną echa afery wokół skandalicznych słów brązowej medalistki mistrzostw Europy w gimnastyce artystycznej, która gościła na jubileuszowym międzynarodowym turnieju "Warszawska Jesień". "Nienawidzę tego kraju całym sercem, a przede wszystkim ludzi, którzy tu mieszkają. Jestem tu tylko dlatego, że na mojej rodzinnej Ukrainie lotnisko zostało zamknięte" - pisała o Polsce i Polakach Włada Nikołczenko.

Jej stanowisko potępiła Ukraińska Federacja Gimnastyczna, która wystosowała przeprosiny dla Polaków i zapowiedziała karę dyscyplinarną dla 20-latki.

Ukraińska Federacja Gimnastyczna informuje, że wszczęto postępowanie dyscyplinarne na podstawie wypowiedzi gimnastyczki Włady Nikołczenko zamieszczonych na jej stronie w serwisie społecznościowym Instagram ~ - przekazano.

Sama Nikołczenko próbowała tłumaczyć się "załamaniem psychicznym". Przekonywała, że znalazła się w trudnej emocjonalnie sytuacji i że żałuje nieprzemyślanej wypowiedzi. "Nie chciałam nikogo urazić. Proszę, nie bierzcie tego do siebie. To nie ja to powiedziałem, przemówiły emocje we mnie. Przepraszam" - wyjaśniała.

Mimo to kara jej nie ominęła. Włada została wydalona z ukraińskiej drużyny narodowej w gimnastyce artystycznej, co oficjalnie potwierdził pełniący obowiązki ministra młodzieży i sportu Matwij Bidny. Zasygnalizował, że władze ukraińskie za absolutnie niedopuszczalne uznają szerzenie tak szkodliwego przekazu, jaki wyszedł od zawodniczki. Jej wpis to dla Ukraińców źródło wstydu.

"W czasie, gdy prezydent i rząd kraju dokonują niewiarygodnych wysiłków na arenie międzynarodowej, konsolidując poparcie innych krajów, naszym zadaniem jest pokazanie światu, że Ukraińcy to naród dojrzały, zdolny, mądry, godny bycia pełnoprawnym członkiem cywilizowanego społeczeństwa" - mówił Tribunie.

O ocenę reakcji strony ukraińskiej poproszony został przez WP SportoweFakty Jan Piekło, były ambasador Polski w Ukrainie (2016-2019).

Jan Piekło nie ma wątpliwości. Tak błyskawiczna reakcja ukraińskich władz dowodzi, że "tamtejsi politycy zdali sobie sprawę, że nakręcanie animozji pomiędzy krajami służy tylko i wyłącznie rosyjskiej propagandzie". "Oni już wiedzą, że takie sytuacje są sprzeczne z ich interesami. Na tym etapie naszych relacji postrzegam to jako optymistyczne zjawisko" - komentuje dla WP SportowychFaktów.

Jego zdaniem za prawdopodobne można uznać, że w sytuację z ukaraniem Włady i odcięciem się od jej wypowiedzi zaangażowały się ukraińskie elity "które nie chcą kolejnych punktów zapalnych w relacjach z Polską".

Jeśli zdecydowały się poświęcić karierę zawodniczki dla relacji z Polską, to musiał być to wynik chłodnej kalkulacji. Nie da się jednak wykluczyć, że to także efekt nastawienia samego środowiska sportowego. Proszę zwrócić uwagę, że obecnie niemal wszyscy ukraińscy zawodnicy wywodzą się z nurtu patriotycznego. Oni są bardzo solidarni i chcą dobrych relacji z Polską ~ - objaśnia.

Co na to wszystko Nikołczenko? Najwyraźniej stara się sprawiać wrażenie, jakby nic się nie stało. Na swoim profilu na Instagramie publikuje niedawne nagrania z Dubaju. "Z pewnością idę do celu, z pełną świadomością i z nową siłą. Nikt w tym życiu nie ma prawa Cię zatrzymać, jeśli temu uległeś - wiedz, że nie jesteś gotowy" - głosi obok radosnego wideo z plaży.

