Skandal w Rosji. Dwie gwiazdy uciekły do USA. Ministerstwo wystawiło list gończy

Skandal w Rosji. Wysłali z gwiazdami list gończy

Sprawa ma jednak swój ciąg dalszy, bowiem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej wystawiło za dwójką szermierzy listy gończe. Na stronie internetowej umieszczono ich rysopisy oraz informację, na podstawie którego z przepisów są poszukiwani. To prawdziwy skandal i sprawa, która może przebić nawet rejteradę Jeleny Isinbajewej. Co prawda "Caryca tyczki" to gwiazda większego kalibru, ale jej akurat nikt listem gończym nie ścigał.