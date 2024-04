Kamiła Walijewa zaliczana jest do grona najbardziej utalentowanych łyżwiarek figurowych młodego pokolenia. Rosjanka profesjonalną karierę rozpoczęła jeszcze jako dziecko, a w wieku zaledwie 15 lat zdobyła swój pierwszy medal olimpijski. Niestety, krążkiem tym łyżwiarka nie miała okazji cieszyć się zbyt długo. Dwa dni po zakończeniu zmagań drużynowych na XXIV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie ogłoszono, że podczas testów antydopingowych Walijewej wykryto substancję zakazaną - trimetazydynę.

Co ciekawe, sytuacja Walijewej mocno skomplikowała się ze względu na wiek sportsmenki. Według Światowej Agencji Antydopingowej Rosjanka była bowiem chroniona prawda i jako osoba poniżej 16. roku życia nie mogła być wówczas sądzona jako winna złamania zasad antydopingowych. Wyrok łyżwiarka usłyszała dopiero w styczniu 2024 roku. Wówczas uznano ją za winną naruszenia zasad antydopingowych i zawieszono na okres czterech lat, od 25 grudnia 2021 roku do 25 grudnia 2025 roku. Wszystkie jej sukcesy osiągnięte w tym okresie, łącznie z medalem olimpijskim, zostały więc anulowane.

Skandal dopingowy z udziałem chińskich pływaków ujrzał światło dzienne. Media przypominają sprawę Kamiły Walijewej

Po kilku miesiącach od ogłoszenia ostatecznego wyniku w sprawie Kamiły Walijewej o Rosjance znów zrobiło się głośno. I to - co ciekawe - z powodu... chińskich pływaków. Australijska gazeta Daily Telegraph kilka dni temu dokonała szokującego odkrycia. Jak ustalili dziennikarze, 23 chińskich pływaków zostało dopuszczonych do rywalizacji podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio pomimo otrzymania pozytywnych wyników w testach antydopingowych .