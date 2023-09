Siatkarki to nie wszystko. To mogą być dla Polski igrzyska najlepsze od 44 lat

Kto jeszcze awansuje na igrzyska w Paryżu

To wcale jednak nie musi być koniec, bowiem w grze mamy jeszcze kilka innych gier zespołowych i to ze sporymi szansami. Na swój turniej kwalifikacyjny czekają polscy koszykarze. Koszykarki drogę mają już zamkniętą, ale koszykarze po świetnym występie w pre-eliminacjach w Gliwicach przystąpią do walki o igrzyska. Znajdą się w drugim koszyku i przy korzystnym ustawieniu grup mogą zdołać wywalczyć w swoim turnieju to jedno miejsce premiowane olimpijskim awansem. Szanse są, o czym szeroko pisaliśmy tutaj. A koszykarze nie grali na igrzyskach od 1980 roku.