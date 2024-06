Sensacyjny zwrot akcji. Rosjanie i Białorusini odmawiają startu w igrzyskach

Część Rosjan i Białorusinów odmawia udziału w IO. Trwa weryfikacja pozostałych kandydatów

W tej chwili lista uprawnionych do startu w igrzyskach zawiera nazwiska 22 Rosjan i 17 Białorusinów. MKOl informuje jednak, że pojawiły się pierwsze oficjalne... odmowy udziału w IO. Na taki krok zdecydowało się dwóch Rosjan, w tym kolarz Aleksander Własow, a także pięciu Białorusinów.

Start w Paryżu potwierdziło do tej pory 18 sportowców - dwóch sztangistów, trzech specjalistów od trampoliny, trzech kolarzy i 10 zapaśników.

- Udział w igrzyskach olimpijskich to marzenie każdego sportowca. Ale warunki są dyskryminujące i sprzeczne z zasadami sportu. W ten sposób szkodzą samym igrzyskom, a nie rosyjskiemu sportowi. To jest absolutnie nie do przyjęcia - grzmiał w rodzimych mediach minister sportu Oleg Matytsin.