Sapporo zrezygnowało ze starań o zimowe igrzyska. Znowu zwrot akcji w Szwajcarii

Jak dotąd zimowe igrzyska gościły w Japonii dwukrotnie - najpierw właśnie w Sapporo w 1972 roku, a następnie w 1998 w Nagano . Od tych drugich minęło już na tyle dużo czasu, że nic nie stałoby na przeszkodzie, by po ponad trzech dekadach w 2030 roku najważniejsze zawody znowu zostały zorganizowane właśnie na japońskiej ziemi. Sapporo było zresztą w gronie miast kandydatów już na 2026 rok, ale wówczas bardzo szybko wycofało swoją kandydaturę.

Obecnie wiadomo już, że tak samo jest w przypadku starań o igrzyska w 2030 roku. O możliwej rezygnacji Japończyków mówiło się od jakiegoś czasu, a 6 października potwierdzili ją oni sami, definitywnie wycofując się z olimpijskiego wyścigu. W samym Sapporo coraz bardziej malało bowiem poparcie społeczne dla kandydatury miasta - w Japonii do dziś głośno jest o aferze korupcyjnej związanej z letnimi igrzyskami w Tokio w 2021 roku. Zimowych igrzysk chciało więc coraz mniej osób, co skłoniło władze do rezygnacji z dalszych starań.