Ukraińcy szykują się na prowokacje Rosjan w Paryżu. Są specjalne wytyczne

Stwierdził, że Rosja wykorzysta swoich sportowców w Paryżu do operacji propagandowej. Ujawnił, że przygotowano zalecenia, które mają pomóc reprezentacji Ukrainy uniknąć wpadnięcia w nieprzyjacielską pułapkę. Nie chciał powiedzieć, jakiego typu prowokacji się spodziewa, mówiąc lakonicznie: "Zobaczymy, co zrobią. Nasi sportowcy są gotowi" (cytaty za yahoo.com).

Bidny doradził swoim rodakom spokój. - Powiedziałbym im, żeby zareagowali we właściwy sposób, godny sposób. Trzeba to zrozumieć i mieć świadomość, że prowokacje zostają dokonane celowo. Trzeba je ignorować z zimną krwią - zaznaczył.

Matwij Bidny: "Rosyjscy sportowcy w Paryżu będą agentami wpływu"

Co znajduje się we wspomnianych wytycznych? Nie wspomniano tego szczegółowo, ale przede wszystkim Ukraińcy mają starać się ograniczyć do absolutnego minimum jakiekolwiek kontakty z około czterdziestoma rosyjskimi sportowcami, którzy zakwalifikują się do Paryża.