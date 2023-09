Rosyjski minister Siergiej Ławrow wytoczył ciężkie działa przeciw MKOl

Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie startu Rosji w igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Ewidentnie gra na czas, bo wygląda na to, że podobna decyzja może nie zapaść nawet podczas październikowej sesji MKOl w Bombaju. Rosja nadal nie wie, na czym stoi, a w kraju zmagają się sprzeczne opinie - te, by startować w Paryżu za wszelką cenę z tymi, by na obecnych warunkach samemu zrezygnować.