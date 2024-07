Rosyjscy judocy nie pojadą na igrzyska. W Paryżu miało być ich dwunastu

Jak dodał, w ostatniej chwili MKOl próbował dokonać zwrotu akcji. Dyrektor sportowy organizacji Thomasa Bacha skontaktował się ze stroną rosyjską, by "ponownie przedyskutować listę dopuszczonych sportowców". Trudno spodziewać się, by jakikolwiek zawodnik został zaproszony do Paryża mimo negatywnego wyniku wspomnianej weryfikacji. Prawdopodobnie MKOl chciał, by związek wymienił ośmiu "niezakwalifikowanych" judoków.