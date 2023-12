Rosja zbojkotuje igrzyska w Paryżu? Władimir Putin zabrał głos

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) 8 grudnia ogłosił, że Rosjanie i Białorusini, którzy zakwalifikują się do igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, będą mogli rywalizować w nich jako sportowcy neutralni, bez flag, emblematów i hymnów. Zawodnikom z tych krajów początkowo zakazano udziału w międzynarodowych zawodach po inwazji Rosji na Ukrainę, ale w ostatnim czasie wiele międzynarodowych federacji sportowych zdecydowało się dopuścić ich do udziału w zawodach i imprezach kwalifikacyjnych do igrzysk.