Rosja ma kolejny problem. Spadły na nią nowe sankcje przed igrzyskami

Komitet Wykonawczy, na podstawie rekomendacji niezależnego Komitetu Agencji ds. Monitorowania Zgodności (CRC), zatwierdził nowe sankcje (i warunki przywrócenia do systemu) dla Rosyjskiej Agencji Antydopingowej wynikające, tym razem, z niezgodności w prawie krajowym z kodeksem WADA. Zostały one zidentyfikowane podczas wirtualnego audytu we wrześniu 2022 roku. Rosja do tej pory ich nie usunęła.

W świetle nowych sankcji przedstawiciele RUSADA m.in., nie mogą być członkami organów, komitetów, zarządu WADA i któregokolwiek z sygnatariuszy Kodeksu; Rosja nie otrzyma prawa do organizacji mistrzostw regionalnych, kontynentalnych i światowych oraz wydarzeń organizowanych przez MEOs, a rosyjska flaga nie będzie wywieszana podczas najważniejszych sportowych imprez.

Do czasu usunięcia wszystkich niezgodności związanych zarówno z prawem krajowym, jak i tych wynikających z wyroku CAS z grudnia 2020 roku, RUSADA nie będzie kwalifikować się do "przywrócenia" do systemu.

RPA i Bermudy także ukarane przez WADA

Ponadto członkowie Komitetu Wykonawczego zgodzili się również z rekomendacją CRC i uznali dwie narodowe organizacje antydopingowe (NADO) za niespełniające wymogów Światowego Kodeksu Antydopingowego. Są to NADO z Bermudów i Republiki Południowej Afryki. W obu przypadkach niezgodność wynika z braku odpowiedniego wdrożenia Kodeksu do krajowych systemów prawnych.

Członkowie ExCo zatwierdzili ponadto listę substancji i metod zabronionych na rok 2024. Lista wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku. Warto podkreślić, że do listy substancji zakazanych został dodany tramadol. We wrześniu 2022 r. Komitet Wykonawczy zatwierdził rekomendację Grupy Doradczej Ekspertów ds. Listy (LiEAG), aby zakazać stosowania tramadolu podczas zawodów sportowych. Zdecydowano wówczas, że zakaz wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. Opóźnienie we wdrożeniu tej rekomendacji miało m.in. zapewnić dodatkowy rok na szeroką komunikację i edukację zawodników, ich otoczenia oraz personelu medycznego.

Doping / AFP

Witold Bańka / FABRICE COFFRINI / AFP

Siedziba Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego / AFP